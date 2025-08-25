Kneecap Paris'te 'soykırım' tepkisi: Rock en Seine'de 'Özgür Filistin' sloganları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Rock en Seine festivalinde sahne alan İrlandalı müzik grubu Kneecap, Gazze'de yaşananlara tepki göstererek Filistinlilere destek mesajı verdi.

Sahnedeki tepkiler

Saint-Cloud'daki festivalde performans sergileyen grup, katılımcıların desteğiyle "Özgür Filistin" sloganları attırdı. Grubun solisti Liam O'Hannah sahnede, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bir savaş suçlusudur. Bu, Filistinlilere karşı bir soykırımdır. Eğer buna soykırım demiyorsanız ne diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Fransız hükümetine tepki

Grup sahnedeki arka plana, "Fransa hükümeti suç ortağı: İsrail ordusuna silah ticareti yapıyor ve bunu kolaylaştırıyor." yazılı mesajı yansıtarak Fransız hükümetinin İsrail politikasını eleştirdi.

Engelleme girişimi ve sosyal medya açıklaması

Etkinlik sırasında İsrail yanlısı bir grubun konseri engelleme girişiminde bulunduğu bildirildi. Kneecap, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bir grup siyonist, bayraklarla ve ıslıklarla Paris’teki konserimizin başlangıcını engellemeye çalıştı. Biz, onlar gibi değiliz. Biz, İsrail gibi değiliz. Kavga çıkarmak için burada değiliz, hepsi Filistin’e sevgi ve destek için." ifadelerini kullandı.

Festival fonunun geri çekilmesi

Rock en Seine festivaline belediye tarafından sağlanan fon, Kneecap'in programa dahil edilmesi nedeniyle geri çekilmişti. Saint-Cloud Belediye Meclisi, 3 Temmuz'da aldığı kararla organizasyon için sağladığı 40 bin avroluk hibeyi geri çektiğini duyurmuştu.

Saint-Cloud Belediye Başkanı Eric Berdoati, kararın gerekçesini, "Biz, kültürel faaliyetleri sübvanse ediyoruz, siyasi faaliyetleri değil." sözleriyle savundu.