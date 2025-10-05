Kobakhidze: Tiflis’te Hükümeti Devirme Girişimi Önlendi

Başbakan İrakli Kobakhidze, Tiflis’teki gösteride hükümeti devirmeye yönelik girişimin önlendiğini, çok sayıda gözaltı ve yaralanma yaşandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:47
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis’te dün düzenlenen gösteride hükümeti devirmeye yönelik bir girişimin engellendiğini açıkladı. Başbakan, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında yaşananları değerlendirdi.

Olayların seyri

Dün yapılan yerel seçimleri meşru saymayan bazı muhalefet unsurlarının düzenlediği protestodan ayrılan bir grubun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yasa dışı şekilde ele geçirmeye çalıştığını belirten Kobakhidze, göstericilerin devlete karşı suç işlediğini söyledi. Gösteriyi organize edenlerden Paata Burçuladze, Özgürlük Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitaben 4 Ekim'den itibaren hükümeti tanımadıklarını ilan etmişti.

Birleşik Ulusal Hareketi temsilcisi Murtaz Zodelava’nın göstericilere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirme çağrısı yaptığı, bunun üzerine grubun cumhurbaşkanlığına doğru ilerleyerek binaya izinsiz girmeye çalıştığı, bariyerleri yıkan grubun polisle çatıştığı bildirildi.

Güvenlik gücünün müdahalesi

Göstericilerin polise taş ve su şişesi atması üzerine güvenlik güçleri önlem olarak biber gazı kullandı; olay yerine getirilen tazyikli su aracıyla barikat kuran göstericilere müdahale edildi. Orbeliani Meydanı'nda da polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Gözaltılar, yaralanmalar ve yetkili açıklamaları

Kobakhidze, olaylarda "Şiddet, kitlesel ve yaygındı. Belirli kişiler bundan kesinlikle sorumlu tutulacak." dedi. Gösterinin organizatörlerinden Paata Burçuladze, Murtaz Zodelava, Laşa Beridze ve Paata Manjgaladze’nin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmada 21 polis ile 6 protestocu yaralandı.

Seçim sonuçları

Dün yapılan yerel seçimlerde ülke genelindeki tüm belediyelerde iktidardaki Gürcü Hayali (Georgian Dream) Partisi’nin kazandığı açıklandı.

