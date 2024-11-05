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Kobani Olayları Davasında Erteleme

Kobani olaylarına ilişkin beş eski HDP milletvekili için açılan dava 7 Ocak 2025'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:15
Kobani Olayları Davasında Erteleme

Kobani Olayları Davası ve Erteleme Kararı

Kobani'nin neden olduğu eylemlerle ilgili olarak, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen olaylar üzerine açılan davada, beş eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili yargılanıyor. Bu davanın duruşması, 7 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Duruşmadaki Gelişmeler

22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hüda Kaya video konferansla katılırken, diğer sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, duruşma öncesi dosyaya gelen evrakları okuduktan sonra tanıkların dinlenileceğini açıkladı.

Tanık İfadesi

Olaylar sırasında Muş'ta yaşayan S.Y adlı tanık, Hüda Kaya'nın Muş'a geldiğini ifade ederek, "Milletvekilleriyle geldi, kısa bir yürüyüş yapıldı ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Daha sonrasında olaylar çıkmasına rağmen Kaya'nın kitleyi provoke edecek bir eylemine tanık olmadım" dedi.

Tanığın beyanları üzerine konuşan Kaya, "Biz siyaseti barış ve adalet için yaptık. Davadaki asıl mağdurlar biziz" şeklinde sözlerine devam etti.

Mahkeme Kararları ve İddianame

Mahkeme, savcının taleplerine dayanarak, Kaya hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve firari sanıklar hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. İddianamede, 6-8 Ekim 2014 tarihinde ülke genelindeki eylemlerde, PKK/KCK ile diğer yapılanmaların şiddet eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yaptıkları belirtiliyor.

Yaşanan olaylar sonucu, 37 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği ifade ediliyor. Kaya, Pekgözegü, Paylan ve diğer sanıkların, bu eylemlerde fikir birliği içinde olduğu iddia ediliyor. Sanıklar, 37 kişiye yönelik öldürme teşebbüsü gibi suçlamalarla, 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezalarının yanı sıra diğer suçlarla yargılanıyor.

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