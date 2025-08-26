Koblenz'te ABD vatandaşı hakkında Çin adına casusluk davası

Federal Başsavcılık, Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesi'nde bir ABD vatandaşı hakkında Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla dava açıldığını açıkladı.

İddiaların ayrıntıları

Açıklamada, sanığın Almanya'daki bir ABD askeri üssünde 2020'den bu yana çalıştığı ve savcılığın iddiasına göre 2024 yazında Çin hükümeti kurumlarıyla birkaç kez iletişime geçtiği belirtildi.

Savcılık, şüphelinin Çin istihbarat servisine hassas ABD askeri bilgilerini sağlamayı teklif ettiğini öne sürüyor.

Açıklamada yer alan ifadede, "Sanığın özellikle ciddi bir davada yabancı bir istihbarat servisinin istihbarat ajanı olarak hareket etmeye istekli olduğunu beyan ettiği konusunda yeterince şüphe duyuluyor." denildi.

Koblenz'deki Yüksek Bölge Mahkemesine bağlı Devlet Güvenlik Senatosunun, yapılan suçlamaların kabul edilip edilmemesini değerlendireceği ve suçlamalar kabul edilirse bir duruşma tarihi belirleyeceği kaydedildi.