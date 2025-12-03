Kocaali'de 400 Yıllık Mezarlık Defineciler Yüzünden Otluk Alana Döndü

Kocaali’de Tarihi Mezarlık Define Kazılarıyla Yok Oldu

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki yaklaşık 400 yıllık olduğu belirtilen eski mezarlık alanı, yıllardır süren kaçak kazılar sonucu tamamen kimliğini yitirdi. Bölgeden geriye, çürümeye yüz tutmuş bir ağaç kaldı; mahalle sakinleri alanın yeniden ihya edilmesini talep ediyor.

Bezirgan Mahallesi’nde Tarih ve Tahribat

Bezirgan Mahallesi sınırlarında yer alan alan, define arayıcılarının uzun süreli tahribatıyla otluk alana dönüştü. Mahallenin adını bir dönem burada görev yapan Bezirganbaşı'ndan aldığı, bölgenin geçmişte konaklama yeri olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Mahalle Muhtarı Murat Ali Duman, eski zamanlarda burada evliyalar ve ilmi yüksek kişilerin bulunduğuna dair rivayetlerin anlatıldığını belirtti.

"Gayemiz, maneviyatımızın kaybolmaması"

Bezirgan Mahalle Muhtarı Murat Ali Duman, "Büyüklerimizin dediğine göre, bu alanın yaklaşık 400 yıllık bir tarihi var. Bezirgan Mahallesi de adını Bezirganbaşı’ndan alıyor ve konaklama yeriymiş. Büyüklerimiz eski zamanlarda evliyalar ve ilmi yüksek insanların burada bulunduğunu söylüyorlardı. Özellikle de belirtmek isterim ki, yaklaşık 50 sene önce yağmur duaları burada yapılırdı ve yağmur duası yapılırken yağmur yağdığına da şahidim. Bu bölgede mezar taşları vardı ve define arayanlar hepsini çaldı, geriye bir ağaç kaldı. Bu ağacı da kesmiyoruz bir tarihi olduğunu düşündüğümüz için. Bu mezarlığın büyüklerimizden ihya edilmesini rica ediyorum. Buraya bir türbe, bir abdesthane yapılabilir. Gayemiz maneviyatımızın kaybolmaması" dedi.

Alanın atıl durumda olduğu vurgusu

Alanın atıl vaziyette bulunduğunu hatırlatan Duman, "Nesillerimize burada yağmur dualarının yapıldığını ve kabul olduğunu, bir maneviyatı barındırdığını anlatabilirsek güzel olur. Burası ermiş insanların olduğu bir yer. Bu atıl durumda kalan alanda eskiden sarıklı mezar taşları vardı ve ben buna şahidim. Ancak define arayanlar gece geç saatlerde buraya gelip taşları buradan zamanla çaldılar. Burada bir mezar taşı olmadığı içinde net bir şekilde bazı durumları açıklayamıyoruz" diye konuştu.

Mahalle halkı, alanın korunarak restore edilmesini, manevî değerlerin yaşatılmasını ve tarihi kimliğinin geri kazandırılmasını talep ediyor.

