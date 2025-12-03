Kocaali'de 400 Yıllık Mezarlık Defineciler Yüzünden Otluk Alana Döndü

Sakarya Kocaali’de yaklaşık 400 yıllık mezarlık, define arayıcılarının tahribatıyla yok oldu; geriye çürümeye yüz tutmuş bir ağaç kaldı, mahalle ihya istiyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:13
Kocaali'de 400 Yıllık Mezarlık Defineciler Yüzünden Otluk Alana Döndü

Kocaali’de Tarihi Mezarlık Define Kazılarıyla Yok Oldu

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki yaklaşık 400 yıllık olduğu belirtilen eski mezarlık alanı, yıllardır süren kaçak kazılar sonucu tamamen kimliğini yitirdi. Bölgeden geriye, çürümeye yüz tutmuş bir ağaç kaldı; mahalle sakinleri alanın yeniden ihya edilmesini talep ediyor.

Bezirgan Mahallesi’nde Tarih ve Tahribat

Bezirgan Mahallesi sınırlarında yer alan alan, define arayıcılarının uzun süreli tahribatıyla otluk alana dönüştü. Mahallenin adını bir dönem burada görev yapan Bezirganbaşı'ndan aldığı, bölgenin geçmişte konaklama yeri olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Mahalle Muhtarı Murat Ali Duman, eski zamanlarda burada evliyalar ve ilmi yüksek kişilerin bulunduğuna dair rivayetlerin anlatıldığını belirtti.

"Gayemiz, maneviyatımızın kaybolmaması"

Bezirgan Mahalle Muhtarı Murat Ali Duman, "Büyüklerimizin dediğine göre, bu alanın yaklaşık 400 yıllık bir tarihi var. Bezirgan Mahallesi de adını Bezirganbaşı’ndan alıyor ve konaklama yeriymiş. Büyüklerimiz eski zamanlarda evliyalar ve ilmi yüksek insanların burada bulunduğunu söylüyorlardı. Özellikle de belirtmek isterim ki, yaklaşık 50 sene önce yağmur duaları burada yapılırdı ve yağmur duası yapılırken yağmur yağdığına da şahidim. Bu bölgede mezar taşları vardı ve define arayanlar hepsini çaldı, geriye bir ağaç kaldı. Bu ağacı da kesmiyoruz bir tarihi olduğunu düşündüğümüz için. Bu mezarlığın büyüklerimizden ihya edilmesini rica ediyorum. Buraya bir türbe, bir abdesthane yapılabilir. Gayemiz maneviyatımızın kaybolmaması" dedi.

Alanın atıl durumda olduğu vurgusu

Alanın atıl vaziyette bulunduğunu hatırlatan Duman, "Nesillerimize burada yağmur dualarının yapıldığını ve kabul olduğunu, bir maneviyatı barındırdığını anlatabilirsek güzel olur. Burası ermiş insanların olduğu bir yer. Bu atıl durumda kalan alanda eskiden sarıklı mezar taşları vardı ve ben buna şahidim. Ancak define arayanlar gece geç saatlerde buraya gelip taşları buradan zamanla çaldılar. Burada bir mezar taşı olmadığı içinde net bir şekilde bazı durumları açıklayamıyoruz" diye konuştu.

Mahalle halkı, alanın korunarak restore edilmesini, manevî değerlerin yaşatılmasını ve tarihi kimliğinin geri kazandırılmasını talep ediyor.

SAKARYA'NIN KOCAALİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 400 YILLIK TARİHE SAHİP OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ESKİ MEZARLIK...

SAKARYA'NIN KOCAALİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 400 YILLIK TARİHE SAHİP OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ESKİ MEZARLIK ALANI, DEFİNE ARAYICILARININ YILLAR SÜREN TAHRİBATI SEBEBİYLE TAMAMEN KİMLİĞİNİ YİTİRDİ. MEZARLIKTAN GERİYE YALNIZCA ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ BİR AĞAÇ KALIRKEN MAHALLELİ, ALANIN YENİDEN İHYA EDİLEREK TARİHE KAZANDIRILMASINI İSTİYOR.

SAKARYA'NIN KOCAALİ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 400 YILLIK TARİHE SAHİP OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ESKİ MEZARLIK...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?