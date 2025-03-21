Kocadağ Yaylası'nda İlkbahar ve Kış Koşulları Bir Arada

Doğanın İki Yüzü: Kocadağ Yaylası

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Kocadağ Yaylası, 1350 rakımıyla her mevsim gezginlerin ilgisini çeken doğa harikalarından biri. Kar yağışının ardından yüksek kesimlerinin beyaz bir örtüyle kaplanması, eteklerindeki yeşil alanlarla birleşerek eşsiz bir manzara sunuyor.

Doğa Sporları ve Turizm

Samsun'un doğa turizmindeki önemli duraklarından Kocadağ Yaylası, off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi birçok doğa sporuna ev sahipliği yapıyor. Yayla, ayrıca muhteşem Samsun manzarasını izlemek isteyenlerin de sıkça tercih ettiği bir nokta.

Gün içerisinde farklı mevsimlerin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir yer olan Kocadağ Yaylası, sahile sadece 19 kilometre mesafededir. Kar manzarası ve yeşilliklerin oluşturduğu bu göz alıcı görüntüler, dron ile havadan görüntülenerek büyüleyici anlar sunuyor.

Kar yağışının ardından yüksek kesimleri beyaza bürünen Kocadağ Yaylası'nın eteklerinin yeşil kalması güzel görüntüler oluşturdu. Samsun'un Atakum ilçesinde her mevsim gezi rotaları arasında bulunan 1350 rakımdaki yayla, kentin doğa turizminde önemli yer tutuyor.

Kar yağışının ardından yüksek kesimleri beyaza bürünen Kocadağ Yaylası'nın eteklerinin yeşil kalması güzel görüntüler oluşturdu. Samsun'un Atakum ilçesinde her mevsim gezi rotaları arasında bulunan 1350 rakımdaki yayla, kentin doğa turizminde önemli yer tutuyor.