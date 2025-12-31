Kocaeli 2025: Olaylar, Felaketler ve Şampiyonluk

Kocaeli'de 2025 Böyle Geçti

Türkiye'nin sanayi kenti Kocaeli, 2025'i yoğun ve çalkantılı bir gündemle geride bıraktı. Yıl boyunca sanayi kazaları, cinayetler, uyuşturucu operasyonları ve toplumsal olaylar ön plana çıktı. Yılın en büyük moral kaynağı ise Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesi oldu; buna karşın Dilovası'ndaki yangın faciası ve Gebze'de çöken Arslan Apartmanı gibi acı olaylar hafızalarda yer etti.

OCAK

1 Ocak: Derince'de ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti. 6 Ocak: Karamürsel'de Maksut Beğtaş (55), ATM önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi; zanlı U.B. İstanbul'da yakalandı. 10 Ocak: Darıca'da Şener A. (60)Hazal A.'yı tabanca ile öldürdü; zanlı tutuklandı. 12 Ocak: Dilovası'nda kömür üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. 19 Ocak: Kartepe'de berber İsa Turgut, baltayla öldürüldü; 2 şüpheli yakalandı. 27 Ocak: Evcil hayvan sahiplendirme dolandırıcılığında 43 şüpheli yakalandı; hesaplarına 110.255.279 TL giriş-çıkış tespit edildi. 29 Ocak: İzmit'te bir kadın, tartışma sonrası kocasını tabanca ile öldürdü.

ŞUBAT

5 Şubat: İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen ve kaybolan Serdar Arslan ormanda gömülü halde bulundu. 7 Şubat: Gebze'de spor salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti; zanlının sosyal medyadaki paylaşımı olay sonrası dikkat çekti. 10 Şubat: U-17 maçında kırmızı kart gören futbolcu hakeme bıçakla saldırdı. 16-17 Şubat: Gebze'de kaybolan Murat Yüzak'ın cesedi ormanlık alanda bulundu; zanlı cinayeti itiraf etti. 17 Şubat: Kartepe'de sondaj çalışmasında metan alevlendi, günler süren yanma kaydedildi. 23-24 Şubat: İzmit'te bir restoranda bıçaklanma sonucu İsmail Çınar öldü; Gebze'de bir restoranda rehine krizi ve silahlı saldırı yaşandı.

MART

16 Mart: Gebze'de motosikletli iki kişinin ev önünde kurduğu pusuda 26 yaşındaki genç çapraz ateş sonucu öldürüldü. 18 Mart: Karamürsel Belediye binasında ihaleye ilişkin kavga, 3 yaralı. 20 Mart: TEM Otoyolu Şirintepe mevkiinde 4 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 27 Mart: Derince'de bir sitede yangın; kilitli yangın merdiveni nedeniyle itfaiye kurtarma operasyonu gerçekleşti. 29 Mart: Kartepe'de Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) konuşmak için çağırıldığı kişi tarafından vurularak öldürüldü.

NİSAN

1 Nisan: Körfez'de tavuk dönerden zehirlenme nedeniyle 648 kişi hastanelere başvurdu; 2 kişi tutuklandı. 19 Nisan: Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de rakiplerin sonuçlarıyla birlikte 16 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. 23 Nisan: Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde deprem Kocaeli'de de hissedildi.

MAYIS

2 Mayıs: Kartepe'de miras kavgasında Muhammet A. amcası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. 6 Mayıs: Rapçi Süleyman Burak Bodur (Lvbel C5), şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı. 9 Mayıs: Gebze'de beton mikseri ile motosiklet çarpışmasında sosyal medya tanınırlığı olan Saniye Yılmaz hayatını kaybetti. 23 Mayıs: Gebze'de define için kuyu kazdıkları iddia edilen iki kişi zehirlenerek yaşamını yitirdi.

HAZİRAN

7 Haziran: İzmit'te caddede silahlı saldırıya uğrayan Fuat İ. ağır yaralandı ve yaşamını yitirdi. 12 Haziran: Dilovası'nda aile içi kavgada olayla ilgisi olmayan esnaf Ökten Orhan kalbinden vurularak öldü. 24 Haziran: Darıca Belediyesi'nde zabıta personeli intihar etti, çıkan kurşun Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı yaraladı. 30 Haziran: TEM Otoyolu'nda yapılan operasyonda 82 kilo metamfetamin ele geçirildi.

TEMMUZ

1 Temmuz: TEM'de durdurulan araçta kasa içine gizlenmiş 9 kilogram kokain bulundu. 2 Temmuz: Derince'de Yenikent Mahallesi'nde orman yangını çıktı, saatler sonra kontrol altına alındı. 3 Temmuz: Karamürsel'de baba ve oğlunu silahla öldüren zanlı yakalandı. 6-11 Temmuz: Gölcük'te bir ağaç dalı kazasında 2 kişi vefat etti; Kandıra'da engelli kızını kurtarmaya çalışan baba boğularak hayatını kaybetti; Kartepe'de amca tarafından açılan ateşte 2 yeğen öldü. 14 Temmuz: D-100'deki kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 19 Temmuz: Gebze'de tamir edilen damperli tırın kapağının kapanması sonucu şoför hayatını kaybetti. 21 Temmuz: İzmit'te rampadan inen aracın bariyeri sürükleyip takla atması sonucu 2 kişi öldü, sürücü gözaltına alındı. 22 Temmuz: Gebze'de 5 çocuk annesi Havva Y. cinayetiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı. 30 Temmuz: Karamürsel'de Uğur Deniz eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü; aynı gün İzmit'te iddia edilen milyonluk vurgun haberi gündeme geldi.

AĞUSTOS

8 Ağustos: Çayırova'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü; anne tutuklandı. 10 Ağustos: Kocaeli'de motosiklet ile tır çarpışmasında fenomen Deniz Servan Narin hayatını kaybetti. 14 Ağustos: Karamürsel ormanlarında yangın çıktı, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. 25 Ağustos: İzmit'te kuzeniyle çıkan tartışmada bir kişi göğsünden bıçaklanarak öldürüldü; zanlı tutuklandı.

EYLÜL

9 Eylül: Gebze'de bir daireden yayılan koku üzerine girilen evde Dursune Bilgili (50) ve 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli ölü bulundu; olayla ilgili Bilgili'nin oğlu tutuklandı. 12 Eylül: Başiskele'de lojistik deposunda yangın çıktı, müdahale sürdü. 13 Eylül: Kartepe'de Erhan Derse, İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç'i öldürüp aynı tabanca ile intihar etti. 15-17 Eylül: Gebze'de aile içi ve kız meselesi kaynaklı saldırılar ve ölümler yaşandı; zanlılar yakalandı. 18 Eylül: Kandıra'da karaya oturan RAPID adlı ticari gemide 7 personel tahliye edildi. 24 Eylül: Kocaeli'de işten çıkarıldığını iddia eden bir kadın şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü; kadın tutuklandı.

EKİM

4 Ekim: Dilovası'nda GEBKİM OSB'de yapımı süren petrokimya fabrikasında patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. 14 Ekim: Çayırova'da aile içi tartışmada baba yanlışlıkla kızı Meltem'i vurdu, ardından intihar etti. 18 Ekim: Körfez'de dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı. 20 Ekim: Kocaeli otogarında beylik tabancasıyla etrafa ateş açan uzman çavuş, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 29 Ekim: Gebze'de Arslan Apartmanı çöktü; Emine, Levent, Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetti, kızları Dilara Bilir (18) sağ kurtarıldı. 31 Ekim: Körfez'de eşini bıçaklayıp intihara kalkışan zanlı tutuklandı.

KASIM

2 Kasım: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ'da ölü bulundu ve Darıca'da toprağa verildi. 8 Kasım: Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisindeki yangında 7 işçi yaşamını yitirdi; 11 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı. 11 Kasım: Kocaeli Adliyesi'nde adli emanetten ziynet ve döviz çalan personel tutuklandı. 13 Kasım: Körfez ve Çayırova'da cinayet ve yangın vakaları; 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 19 Kasım: 2007'de çöp konteynerine atılan bebek cinayetinin faili 18 yıl sonra yakalandı. 26-28 Kasım: Kartepe'de çamaşırhane kavgası ölüme yol açtı; Kandıra açıklarında yangın çıkan yabancı gemide 25 personel kurtarıldı. 30 Kasım: Dilovası tesisinin tutuklu sahibi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ARALIK

6 Aralık: TEM Otoyolu'nda tır üzerindeki asfalt silindirinde yapılan aramada 102 kilogram uyuşturucu bulundu. 10 Aralık: Gebze'de okul dönüşü 10 yaşındaki çocuk servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. 19 Aralık: İzmit Çubuklubala Mahallesi'nde bir İHA düştü. 20 Aralık: İzmit'te silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 27 Aralık: İzmit'te tramvay altında kalan 71 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. 30 Aralık: Kocaeli'de düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Not: Metindeki özel isimler, tarihler ve sayısal veriler kaynaktaki haliyle korunmuştur.

