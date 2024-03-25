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Kocaeli Başiskele'de geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 22:25
Kocaeli Başiskele'de geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm ve boya dükkanında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, patlamaların yaşandığı bildirildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

yangın

Yangına ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı dükkanı ve fabrikayı kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Olay yerindeki güvenlik önlemleri artırılırken, çevredekilerin güvenliği için polis ekipleri de geniş çapta önlem aldı. Yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı bir inceleme başlatılacak.

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