Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Marmara Denizi Uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi konusunda sert mesajlar verdi. Başiskele Millet Bahçesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Büyükakın, Kocaeli'den bir damla kanalizasyon suyunun Marmara Denizi'ne bırakılmadığını belirtti. "Ben burayı ne kadar temizlersem temizleyeyim, sen İstanbul'dan pisletmeye devam ettiğin müddetçe Marmara Denizi temizlenmez." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi’ni devraldıklarında Kocaeli'de kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının yalnızca 0,5 metrekare olduğunu, bugün bu oranın 14 metrekare'ye yükseldiğini açıkladı. Aktif yeşil alan olarak nitelendirilen millet bahçeleri ve parkların toplamda 29 milyon metrekare'ye ulaştığını kaydetti.

Büyükakın, kent yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerinin altını çizerken eser siyaseti yapmaya da sürdüreceklerini dile getirdi. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizleme çalışmalarının başladığını vurguladı.

Başkan Büyükakın, İstanbul'da acilen 4 yeni arıtma tesisi yapılması gerektiğini belirterek, "Bu 23 arıtma tesisinin yıllık elektrik maliyeti 700 milyon lira. Biz de popülizm yapabilirdik ancak tesisleri çalıştırıyoruz," dedi. İstanbul'daki belediyelerin deniz kirliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle de eleştirilerini sürdürdü. Marmara Denizi’ne her gün 4,5 milyon metreküp kanalizasyon deşarjı yapıldığını ve bunun %53'ünün sadece ön arıtmayla gerçekleştiğini ifade etti.

Bütün belediyelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Marmara Denizi'nde müsilaj problemi kapıda. Tedbir alınmazsa büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalabiliriz," uyarısında bulundu.

Toplantının ardından Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte inşası tamamlanan Başiskele Millet Bahçesi'nin 1. etabını gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de Başiskele Millet Bahçesi'nin tanıtım toplantısında konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de Başiskele Millet Bahçesi'nin tanıtım toplantısında konuştu.