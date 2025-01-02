DOLAR
35,31 0,16%
EURO
36,47 0,46%
ALTIN
3.008,66 -0,82%
BITCOIN
3.432.188,64 -2,5%

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Marmara Denizi Uyarısı

Büyükakın, Marmara Denizi'nin temizlenmesi için İstanbul'dan gelen kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:15
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Marmara Denizi Uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi konusunda sert mesajlar verdi. Başiskele Millet Bahçesi'nin tanıtım toplantısında konuşan Büyükakın, Kocaeli'den bir damla kanalizasyon suyunun Marmara Denizi'ne bırakılmadığını belirtti. "Ben burayı ne kadar temizlersem temizleyeyim, sen İstanbul'dan pisletmeye devam ettiğin müddetçe Marmara Denizi temizlenmez." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi’ni devraldıklarında Kocaeli'de kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının yalnızca 0,5 metrekare olduğunu, bugün bu oranın 14 metrekare'ye yükseldiğini açıkladı. Aktif yeşil alan olarak nitelendirilen millet bahçeleri ve parkların toplamda 29 milyon metrekare'ye ulaştığını kaydetti.

Büyükakın, kent yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerinin altını çizerken eser siyaseti yapmaya da sürdüreceklerini dile getirdi. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizleme çalışmalarının başladığını vurguladı.

Başkan Büyükakın, İstanbul'da acilen 4 yeni arıtma tesisi yapılması gerektiğini belirterek, "Bu 23 arıtma tesisinin yıllık elektrik maliyeti 700 milyon lira. Biz de popülizm yapabilirdik ancak tesisleri çalıştırıyoruz," dedi. İstanbul'daki belediyelerin deniz kirliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle de eleştirilerini sürdürdü. Marmara Denizi’ne her gün 4,5 milyon metreküp kanalizasyon deşarjı yapıldığını ve bunun %53'ünün sadece ön arıtmayla gerçekleştiğini ifade etti.

Bütün belediyelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Marmara Denizi'nde müsilaj problemi kapıda. Tedbir alınmazsa büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalabiliriz," uyarısında bulundu.

Toplantının ardından Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile birlikte inşası tamamlanan Başiskele Millet Bahçesi'nin 1. etabını gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de Başiskele Millet Bahçesi'nin...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de Başiskele Millet Bahçesi'nin tanıtım toplantısında konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de Başiskele Millet Bahçesi'nin...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'de Başiskele Millet Bahçesi'nin tanıtım toplantısında konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
İsrail'in Gazze Saldırılarında 736 Güvenlik Çalışanı Hayatını Kaybetti
3
Adana'da 'Ütü Kablosu' Silah Olarak Değerlendirildi: 6 Kişiye Hapis Cezası
4
Hablemitoğlu Suikastı Davası 21 Nisan'da Devam Edecek
5
BM Komiseri Lazzarini: 'Gazze'de güvenli bir yer yok'
6
Manisa'da Otomobil Devrildi: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı
7
Hüseyin Yayman: Sosyal Medya Giriş Yaşı ve Dijital Telif Yasası Üzerine Değerlendirmeler

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu