Kocaeli Büyükşehir'den 2025'te 46 bin hastaya ambulans nakil hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında sağlık kuruluşlarına ulaşımda güçlük çeken vatandaşlara yönelik ambulans nakil hizmetini sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, özellikle yatalak ve yürüyemeyecek durumda olan hastaların tedavilerinin aksamasını önlemek amacıyla etkin bir çalışma yürüttü.

Hizmet detayları

Yıl boyunca 28 araçlık filo ile hizmet veren Hasta Nakil Ambulans Birimi, toplamda 46 bin hastayı evlerinden alarak sağlık kuruluşlarına taşıdı ve tedavilerinin ardından tekrar ikametlerine bıraktı.

İl dışı sevkler ve randevu sistemi

İl sınırları içindeki nakiller ücretsiz gerçekleştirilen hizmet kapsamında, il dışı sevki gereken hastalar için de düzenleme yapıldı. Belediye Meclisince belirlenen tarife doğrultusunda 2025 yılında 930 hasta, il dışındaki sağlık merkezlerine güvenli şekilde ulaştırıldı. Vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak en az 24 saat önceden randevu oluşturabiliyor; talepler komuta merkezindeki sağlık personeli tarafından değerlendirilip planlanıyor.

Ek görevler ve etkinlikler

Ambulans birimi ayrıca spor müsabakaları, tatbikatlar ve yaz aylarında sahil bölgelerindeki tedbirler kapsamında yıl boyunca bin 675 ek görev icra etti.

