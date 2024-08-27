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Kocaeli Çayırova'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir motosiklet ile taksi çarpıştı, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:03
Kocaeli Çayırova'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kocaeli'de Trafik Kazası Sonrası 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi, 23 Ağustos Cuma günü, üzücü bir trafik kazasına sahne oldu. Motosiklet sürücüsü Mustafa Bacakcı, taksi ile çarpışmasının ardından yaşamını yitirdi. Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Anı ve Detayları

Olay, Çayırova Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bacakcı, 41 ASF 033 plakalı motosikletiyle Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne dönmeye çalışırken, karşı yönden gelen Savaş B. yönetimindeki 41 T 3322 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, taksi devrildi.

Yardım Ekiplerinin Müdahelesi

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Bacakcı, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Gözaltı Süreci

Olay sonrası Savaş B., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Nöbetçi hakimlik tarafından çıkarılan Savaş B., serbest bırakıldı.

Kaza Anının Görüntüleri

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde motosikletin taksiyle çarpışması ve sürücüsünün savrulmasının yanı sıra devrilen taksi de yer alıyor.

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