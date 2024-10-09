Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Devir Teslim Töreni

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda önemli bir devir teslim töreni gerçekleşti. Ferhat Kapıcı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine atanmasının ardından, görevini Semih Akgün'e devretti.

Törenin Detayları

Devir teslim programında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan personel, her iki başsavcıya çiçek takdim etti. Kapıcı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıl boyunca Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevini büyük bir onur ve şerefle yürüttüğünü ifade etti. Adalet Bakanlığı, HSK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne layık olabilmek için azami gayret gösterdiğini belirtti.

Ferhat Kapıcı'nın İyi Dilekleri

Kapıcı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve HSK'nin takdiriyle Yargıtay üyeliğine seçildiğini vurguladı ve Akgün'e devir teslim sırasında, "Bugün itibarıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevini size tevdi ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Bu görevi layıkıyla yürüteceğinizden en ufak bir şüphem yok. Hem özel hayatınızda hem de görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Semih Akgün'ün Mesajı

Semih Akgün de, Ferhat Kapıcı'ya Yargıtay üyeliği görevinde ve çalışmalarında başarılar dileyerek, "Kendisini daha önce yakinen biliriz ve tanırız. Bu sebeple kendisinin bize ilettiği iyi dilekler için çok teşekkür ediyorum. Görevi, hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Akgün'ün Geçmişi

Semih Akgün, 2014 yılında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak göreve başlamış, ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcısı ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmıştır. Son olarak Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktaydı.

Törenin ardından Akgün, Kapıcı'ya bir vazo hediye etti. Kapıcı, Kocaeli'deki çalışma arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra vedalaştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısıyken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı (sağ 3); görevini, ataması yapılan Semih Akgün'e (sol 3) devretti. Kapıcı, Kocaeli'deki çalışma arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısıyken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı (sağ 3); görevini, ataması yapılan Semih Akgün'e (sol 3) devretti. Kapıcı, Kocaeli'deki çalışma arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısıyken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı (sağ 3); görevini, ataması yapılan Semih Akgün'e (sol 3) devretti. Kapıcı, Kocaeli'deki çalışma arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısıyken Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yargıtay üyeliğine seçilen Ferhat Kapıcı (sağ 3); görevini, ataması yapılan Semih Akgün'e (sol 3) devretti. Kapıcı, Kocaeli'deki çalışma arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi.