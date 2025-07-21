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Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli D-100'deki zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, trafik akışı bir süre aksadı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 17:53
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay sonrası yol üzerindeki ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Kaza, kara yolunun Ankara istikametinde, Gebze Oto Sanayi mevkisinde gerçekleşti. İki adet otomobil, bir hafif ticari araç ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 34 PN 1313, 41 ATZ 489, 34 HHP 432 ve 16 NAK 04 plakalı araçlar yer aldı.

İhbar üzerine kaza yerine hızlıca sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sebebiyle Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı...

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı...

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.

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