Kocaeli Darıca'da Çatı Yangını: Baba ve Oğlu Dumandan Etkilendi

Olayın Detayları

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Emek Mahallesi Kıble Sokak üzerindeki binanın çatısında meydana geldi.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kısa sürede adrese ulaşan çok sayıda itfaiye ekibi, çatıyı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay sırasında binada bulunan baba ve oğlu dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından etkilenen baba ve oğlu, tedavi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

