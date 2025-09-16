Kocaeli Darıca'da Oto Hırsızlığı ve Kart Dolandırıcılığı: 2 Çocuk Tutuklandı

Emniyet operasyonu sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada iki çocuk şüpheli tutuklandı.

Konuya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olay 4 Eylül tarihinde gerçekleşti. Soruşturma kapsamında şüpheliler olduğu tespit edilen S.D. (15) ve B.A. (17), 15 Eylül'de Darıca'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.