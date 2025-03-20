Kocaeli'de 1 Kişinin Öldürüldüğü Silahlı Kavga: 2 Sanık Mahkemede

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin ölümüne neden olan silahlı kavgada iki sanık, mahkeme karşısında yargılanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:55
Kocaeli'de 1 Kişinin Öldürüldüğü Silahlı Kavga: 2 Sanık Mahkemede

Kocaeli'de Silahlı Kavga: Ölümlü Olayda İki Sanık Hakim Karşısında

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga olayında, biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve tutuklu sanık Bedirhan K. ile babası tutuksuz sanık Nizam K. olayla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Olayın Detayları

Sanık Bedirhan K., mahkeme sırasında maktul Erdal Kara ile aynı mahallede yaşadıklarını belirterek, aralarında herhangi bir husumet olmadığını ifade etti. Olay günü, babasına ait yolcu otobüsünü bir arkadaşı olan Emirhan S.'ye verdiğini kaydeden Bedirhan K., maktulün otobüse bindiğinde ağlayarak ve küfrederek davrandığını söyledi.

Bedirhan K., “Erdal abiyi aradım ve 'Gel konuşalım' dedim. Görüşmek için evlerine ulaştık. Erdal, elinde odun ve orakla bizi bekliyordu.” diye konuştu. Araçtan inmeden Erdal Kara'yla konuşmayı denediğini anlatan Bedirhan, “Ancak kendisi aracın camından orakla boynuma takıp küfür etti.” dedi.

Kavga ve Sonuçları

Bedirhan K., maktulün kendisine kafa atarak burnunu kanattığını belirtirken, babası Nizam K.'nın olay yerine gelmesinin ardından Erdal Kara'nın daha da öfkelendiğini ve kendisine yöneldiğini söyledi. Bu esnada, bagajdan tüfeği alarak havaya iki el ateş ettiğini ve ardından maktulün bacaklarına doğru da iki el ateş ettiğini açıkladı.

Maktulün oğlu Eren Kara, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti. Tanık Emirhan S., o gün mor büroda çalıştığını ve olay sırasında Bedirhan K.'nın silah kullanmasına tanık olduğunu belirtti. Duruşma sonunda, mahkeme heyeti sanık Bedirhan K.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, 30 Ağustos 2024 tarihinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Karadere Caddesi'nde gerçekleşmiş, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Bedirhan K. tarafından pompalı tüfekle ateş açılarak ağır yaralanan Erdal Kara, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Bedirhan K. polise teslim olmuş, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Bedirhan K.'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, sanık Nizam K.'nın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmektedir.

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