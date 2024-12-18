DOLAR
35,01 -0,09%
EURO
36,73 -0,06%
ALTIN
2.968,34 0,26%
BITCOIN
3.623.410,86 3,13%

Kocaeli'de 1 Ton 600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:38
Kocaeli'de 1 Ton 600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesi ve takibi adına titiz bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Gebze'de durdurulan bir araçta yapılan kapsamlı arama sonucunda, bu miktardaki kıyılmış kaçak tütün bulunarak el konuldu. Olayla ilgili olarak, 2 şüpheli hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaçak tütün ticareti ile mücadele konusundaki bu tür operasyonlar, sağlığa zarar veren ürünlerin piyasadan çekilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Semt Pazarında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
2
Lübnan'da Ateşkesi İzleme Komitesi Toplandı: BMGK 1701 Uygulaması İçin Çalışmalar Başladı
3
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 25 Kişi Kaçırıldı
4
Kongo'da İsyancılar Mbingi Kontrolünü Ele Geçirdi
5
Starmer: Esed Rejiminin Yıkılması Memnuniyetle Karşılanmalı
6
İBB Şehir Tiyatroları, Macar Devlet Tiyatrosu'nun 'Bank Ban' Eserini Sahneledi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı