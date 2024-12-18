Kocaeli'de 1 Ton 600 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesi ve takibi adına titiz bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Gebze'de durdurulan bir araçta yapılan kapsamlı arama sonucunda, bu miktardaki kıyılmış kaçak tütün bulunarak el konuldu. Olayla ilgili olarak, 2 şüpheli hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaçak tütün ticareti ile mücadele konusundaki bu tür operasyonlar, sağlığa zarar veren ürünlerin piyasadan çekilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.