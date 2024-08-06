Kocaeli'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kocaeli'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Kocaeli'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen toplamda 11 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gebze'de Durdurulan Araçta Yakalandılar

Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sırasında durdurulan bir araçta bulunan bu göçmenler, Türkiye'ye kaçak olarak girmişti. İlgili ekipler, yasadışı göçmen girişlerinin önlenmesi amacıyla bu çalışmayı yürütmekteydi.

İşlemlerin Ardından Göç İdaresine Teslim Edildiler

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bir Kişi Tutuklandı

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A, adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Olay, Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına karşı alınan önlemleri yeniden gündeme getirmiştir.