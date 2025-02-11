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Kocaeli'de 14 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'de aranan 14 hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Suçları arasında hırsızlık ve dolandırıcılık bulunuyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:55
Kocaeli'de 14 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'de Hükümlü Avı: 14 Kişi Yakalandı

Kocaeli'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi, düzenlenen başarılı operasyonlarla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını Gebze ve İzmit ilçelerinde yoğunlaştırdı.

Suçlar ve Cezalar

Yapılan operasyonda, 'hırsızlık', 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 1 yıldan 8 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ele geçirildi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilerek adalet önüne çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, bölgede huzurun sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

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