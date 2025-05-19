DOLAR
38,82 -0,01%
EURO
43,64 -0,05%
ALTIN
4.029,23 0,16%
BITCOIN
4.099.511,42 -0,24%

Kocaeli'de 19 Mayıs Kortej Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma etkinlikleri kutlandı. Kortej yürüyüşü, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 22:46
Kocaeli'de 19 Mayıs Kortej Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

Kocaeli'de 19 Mayıs Etkinlikleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında büyük bir kortej yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş Detayları

İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda sona erdi. Korteje katılanlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde ellerinde bayraklar ve meşalelerle rota boyunca hareket ederek kutlamaların coşkusunu paylaştılar.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Yürüyüşün ardından, korteje katılanlar üzerinden düzenlenen diğer etkinliklere ve konserlere katılmayı sürdürdü. Etkinliğe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, lise ve üniversite öğrencileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de korteje katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de korteje katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD Başkanı Pehlivan, İdlib Valiliğini Ziyaret Etti
2
Kocaeli'de Palet Deposunda Yangın: Söndürüldü
3
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
ATSO Başkanı Bahar'ın Ölümü Davasında Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak
5
Türk Mutfağı Haftası'nda Klasik Lezzetler Tanıtıldı
6
Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu
7
Samsunlu Sporcular 19 Mayıs'ı Deniz Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler