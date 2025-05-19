Kocaeli'de 19 Mayıs Kortej Yürüyüşü Coşkuyla Gerçekleşti

Kocaeli'de 19 Mayıs Etkinlikleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında büyük bir kortej yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüş Detayları

İzmit ilçesindeki Kültür Tepesi'nde başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda sona erdi. Korteje katılanlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde ellerinde bayraklar ve meşalelerle rota boyunca hareket ederek kutlamaların coşkusunu paylaştılar.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Yürüyüşün ardından, korteje katılanlar üzerinden düzenlenen diğer etkinliklere ve konserlere katılmayı sürdürdü. Etkinliğe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, lise ve üniversite öğrencileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de korteje katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de korteje katıldı.