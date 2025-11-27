Kocaeli'de 19 Yıllık Cinayet Aydınlatıldı: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk

Kocaeli'de 19 Yıllık Cinayet Aydınlatıldı

Kocaeli ve İstanbul polisinin yürüttüğü çalışma sonucu, 2006'da kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın ölümü aydınlatıldı. Olayla ilgili 1'i kadın olmak üzere 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Olay, 27 Nisan 2006'da başladı. Bayrampaşa'da ortaokulda matematik öğretmeni olan, 1955 doğumlu ve evlenmemiş olan Hikmet Akçay bir süre sonra ortadan kayboldu. Günlerce haber alınamayan Akçay için kardeşi İsmet Akçay 2 Mayıs 2006'da polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayın 27 Nisan 2026'da zaman aşımına uğrayacak olması üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İl Emniyeti'nin özel ekibi ve HTS incelemesi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda özel bir ekip kuruldu. Yapılan çalışmalarda, dönemin HTS kayıtları incelenirken, 2006 yılında Akçay ile sıkça iletişimde olan eski öğrencisi Esin B. (42)'nin ismi öne çıktı.

İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon

HTS kayıtları doğrultusunda belirlenen adreslere İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, ortaokuldan öğrencisi Esin B. ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Esin B.'nin ifadesi

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Esin B.'nin polis ifadesinde, öğrencilik yıllarındaki ekonomik ve ailevi sorunlarını ve öğretmeni Hikmet Akçay ile ilişkisini anlattığı öğrenildi. İfadesinde yer alan bölüm aynen şu şekilde kaydedildi:

"Bana ve aileme o zamanlarda maddi ve manevi yönden çok destek oluyordu. Ailem ve ben bazen Hikmet'in evine giderdik. Sonraki zamanlarda ben tek bile gidiyordum. Kendisi evli değildi ve bana duygusal anlamda bir şeyler hissediyordu. Kıskanmaya başlamıştı beni. Sonrasında ben o zamanlar küçük olduğum için kendisiyle bir birlikteliğim olmadı ama iletişimimiz her zaman vardı. Sonrasında ben ortaokuldan mezun oldum ve liseye başladım. Lise bitene kadar ev telefonlarından bile olsa onu arar konuşurdum. Sonrasında ben lisedeyken ailevi problemlerim hala devam ediyordu. Lisede kimya öğretmenim olan Erdoğan Y. (63) bana çok iyi davrandı. Bana birçok konuda destek oldu. Ben de zaman içinde kendisine aşık oldum. Ama o hep bana bir öğrenci gibi yaklaştı ve yaşımın küçük olduğundan kaynaklı benimle birlikte olmak istemedi. Liseyi bitirdim sonrasında Kocaeli Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazandım. Üniversitede evde tek yaşıyordum. Üniversitede olmama rağmen Hikmet Akçay’la hala konuşmaya devam ediyorduk. Ben üniversite üçüncü sınıftayken liseden kimya öğretmenim olan Erdoğan Y. ile sevgili olduk. Erdoğan Y., benim evime gidip geliyordu. Bana aşık olan ortaokul öğretmenim Hikmet Akçay’ın da bu durumdan haberi oldu ve benimle görüşmek istiyordu. Benimle görüşmek için Kocaeli’ye gelmek istedi. Evime geldi ve Erdoğan Y. ile benim ilişkim öğrenince beni tehdit etti"

İddialar ve cinayetin seyri

Esin B. ifadesinde ayrıca Hikmet Akçay'ın kendisine "Eğer Erdoğan’la birlikte olmaya devam edersen, seni öldürüp parçaladıktan sonra bavula koyup yakarım" dediğini ve bunun üzerine tartıştıklarını anlattı. Esin B., Akçay'ın boğazına yapışması üzerine onu itince Akçay'ın yere düşüp bayıldığını, ardından mutfağa gidip eline bıçak alarak Akçay'ı bıçakladığını söyledi.

Olayın ardından panikleyen Esin B., üniversiteden yakın arkadaşı Zemçi S. (45)'yi aradı. İddialara göre Esin B. ve Zemçi S., cesedi ortadan kaldırmak için harekete geçti. Akçay'ın üzerinden evinin anahtarı ve cep telefonu alındı, ardından kırmızı büyük bir bavul temin edilerek ceset konuldu. Şüpheliler araçla önce İstanbul'un Avcılar ilçesine gelip, burada Erdoğan Y.'nin kuzeni Hakan D.'yi de alarak Silivri'ye gittiler. Silivri'de bavulun üzerine benzin dökülerek bavula koyup yakıldı.

Adliyeye sevk

Polis ekipleri, Kocaeli ve Silivri'de yapılan incelemelerin ardından 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

