Kocaeli'de 20 Günde 75 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de 4-24 Kasım arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi, 38 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 20:11
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-24 Kasım tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 75 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 kilo 602 gram esrar, 1 kilo 953 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 59 gram skank, 26 gram eroin, 23 gram kokain, 321 adet sentetik ecza, 213 adet captagon, 45 kök kenevir bitkisi, 9 adet hassas terazi, 2 tabanca, 11 fişek ve 123 bin 765 TL bulundu.

Yasal süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 46 şüpheli adliyeye sevk edildi; bunlardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 38'i mahkemece tutuklandı.

