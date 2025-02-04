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Kocaeli'de 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2,300 lira ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:31
Kocaeli'de 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 4 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 2,300 lira uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ve hassas terazi de bulundu.

Jandarma Ekipleri Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdükleri çalışmalarda bu önemli başarıyı elde etti. Darıca'daki bir ikamete düzenlenen operasyonda, ele geçen sentetik uyuşturucunun detaylı incelemesi sürüyor.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan bir şüpheli ise jandarma işlemlerinin devam ettiği belirtiliyor. Uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılık, toplumun güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 kilogram sentetik uyuşuturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 kilogram sentetik uyuşuturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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