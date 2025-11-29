Kocaeli'de 400 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi — Gebze Operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın Gebze'de 26 Kasım'da düzenlediği operasyonda 400 litre sahte alkol ve 24 içki kiti ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:33
Gebze, 26 Kasım

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze'de düzenledikleri operasyonda önemli bir yakalamaya imza attı.

Durdurulan bir araçta yapılan aramada 400 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca içki yapımında kullanılan toplam 24 adet rakı, votka ve viski kiti (aroma ve renklendirici) bulundu.

Operasyon, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında yapıldı. Bulunan malzemeler ve miktarları jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

