Kocaeli'de 400 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi — Gebze Operasyonu

Kocaeli'de 400 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Gebze, 26 Kasım

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze'de düzenledikleri operasyonda önemli bir yakalamaya imza attı.

Durdurulan bir araçta yapılan aramada 400 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca içki yapımında kullanılan toplam 24 adet rakı, votka ve viski kiti (aroma ve renklendirici) bulundu.

Operasyon, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında yapıldı. Bulunan malzemeler ve miktarları jandarma ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

KOCAELİ'DE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 400 LİTRE SAHTE ALKOL İLE İÇKİ YAPIMINDA KULLANILAN 24 RAKI, VOTKA VE VİSKİ KİTİ ELE GEÇİRİLDİ.