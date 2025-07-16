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Kocaeli'de 5 Ölümlü Trafik Kazasında Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, tır sürücüsü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 01:48
Kocaeli'de 5 Ölümlü Trafik Kazasında Tır Sürücüsü Tutuklandı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay, D-100 kara yolu OSB Mahallesi Dilovası rampası mevkiinde gerçekleşti.

Tır Devrildi, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, Ş.K. idaresindeki tırın yan şeritte seyir halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada R.B, S.D, O.D, Ü.A ve M.A.Z adlı 5 kişi hayatını kaybetti.

Sürücü Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Tır sürücüsü, kaza sonrası hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, sürücü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kazanın Ayrıntıları

Dün meydana gelen kazada, tırdan düşen bir konteyner, karşı yönden gelen otomobile çarparak korkunç bir faciaya yol açtı. Maalesef, bu olayda 5 kişinin hayatını kaybetmesi, toplumda derin bir üzüntüye neden oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi...

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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