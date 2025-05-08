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Kocaeli'de 8 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Dereye Bırakıldı

Kocaeli'de 'Orman İçi Sularda Balıklandırma' projesi kapsamında 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Kirazdere'ye salındı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:35
Kocaeli'de 8 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Dereye Bırakıldı

Kocaeli'de 8 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Yavrusu Dereye Salındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere, "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusuyla buluştu. Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, çevresel ekosistemin desteklenmesi amacıyla yapılan bu önemli adım, bölgedeki doğal yaşamı zenginleştirmeyi hedefliyor.

Büyükakın’dan Sürdürülebilirlik Vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programda yaptığı konuşmada, dünya genelinde sürdürülebilirlik için alınan tedbirlere dikkat çekti. Başkan, doğanın ve insanların bu bağlamda tehdit altında olduğunu vurguladı. Marmara Denizi'nde deniz temizleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Büyükakın, evsel atık suların arıtılarak denize salındığını ve bu sürecin önemini anlattı.

Büyükakın, sürdürülebilirliğin yalnızca günümüz için değil, geleceğimiz için de bir zorunluluk olduğuna değinirken, bu konuda tüm idarecilerin ve siyasetçilerin sorumluluk taşıdığını ifade etti. Ayrıca, arıtma tesislerinin olmadığı takdirde deniz kirliliğinin devam edeceğinin altını çizdi ve doğanın korunması adına mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Doğa Koruma Projesi ve Hedefler

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan, programa katılarak her yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında milyonlarca kırmızı benekli alabalığın üretildiğini kaydetti. Ceyhan, "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesinin doğal alabalık popülasyonlarını artırmayı, bozulan habitatları rehabilite etmeyi ve gen kaynaklarını korumayı hedeflediğini belirtti. 2002-2025 yılları arasında yaklaşık 50 milyon alabalık yavrusunun sulara bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Kirazdere’ye salındı. Programa, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programa katılarak alabalık yavrularını dereye bıraktı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programa katılarak alabalık yavrularını dereye bıraktı.

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