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Kocaeli'de 891 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de yürütülen operasyonda 891 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 16:22
Kocaeli'de 891 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de Dev Operasyon: 891 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyonda, toplamda 891 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadelenin sürdürülmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü.

Gümrük Kaçağı Ürünler

Operasyon sırasında, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaronlar bulundu. Söz konusu muamele, yasalara aykırı olarak gerçekleştirilen bir kaçakçılık faaliyeti olarak kaydedildi.

Gözaltı ve Yasal İşlem

Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı ve hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı. Bu tür operasyonlar, ülkede kaçakçılıkla mücadelenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 891 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 891 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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