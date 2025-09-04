Kocaeli'de 999 Kişinin Tavuk Döner Zehirlenmesi Davası Sürüyor

Kocaeli'de Tavuk Döner Zehirlenmesi Davası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk döner nedeniyle zehirlenmesine ilişkin davanın iki sanığa yönelik yargılaması devam etti.

Duruşmada Yaşananlar

Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mağdurlardan 8'i ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar E.T. (işletme sahibi) ve K.Y. (döner ustası) duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mağdurların dinlenilmesinin ardından iddia makamı mütalaasını sundu ve sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti. Sanıklar ise tahliyelerini istedi. Sanıkların avukatı bilirkişi raporunda bakterilerin sostan kaynaklandığına ilişkin ifadenin yer aldığını ancak bunun mümkün olmadığını savundu ve tavuğun tedarik edildiği firma hakkında şikayette bulunduklarını belirtti. Avukat, müvekkillerinin kastının bulunmadığını ifade etti. Mağdurların avukatları iddia makamının mütalaasına katıldıklarını bildirdi.

Mahkeme Kararı ve İddianame

Mahkeme, sanıkların tahliyesine adli kontrol şartıyla karar vererek yurt dışı çıkış yasağı ve ayda bir imza tedbiri koydu.

Olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan tarihinde meydana geldi. Çok sayıda kişinin tavuk döner yiyip zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme tedbir amaçlı mühürlenmişti.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından 1 yıl 6 aydan 8'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.