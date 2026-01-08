Kocaeli'de Aciller Doldu: Kış Salgınları Hastaneleri Zorluyor

Kocaeli'de kış salgınları nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşandı; Kocaeli Devlet ve Şehir Hastanelerinde uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:19
Acil servislerde artan hasta yoğunluğu

Kocaeli'de kış mevsimiyle birlikte artış gösteren salgın hastalıklar, kamu hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kapalı alanlardaki temas artışı, grip, nezle ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran hasta sayısını yükseltti.

Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi acil servislerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, sağlık personeli artan talebi karşılamak için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Vatandaşlardan tepkiler

Sıra bekleyen bazı vatandaşlar yaşanan gecikmelere tepki gösterdi. 26 yaşındaki Mert Biçici, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne şiddetli halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurduğunu belirterek, acil servis önünde yaşanan yoğunluğu şöyle anlattı: "Bu kadar sıra beklenir mi? Onlarca insan burada kuyrukta bekliyor. İçeriye baktığımda yarım saattir sıra ilerlemiyor. Yaklaşık bir saattir ayakta bekliyoruz".

Hastanelerdeki yoğunluk, kış döneminde bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

