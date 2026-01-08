Kocaeli'de Aciller Doldu: Kış Salgınları Hastaneleri Zorluyor

Acil servislerde artan hasta yoğunluğu

Kocaeli'de kış mevsimiyle birlikte artış gösteren salgın hastalıklar, kamu hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve kapalı alanlardaki temas artışı, grip, nezle ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran hasta sayısını yükseltti.

Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi acil servislerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, sağlık personeli artan talebi karşılamak için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Vatandaşlardan tepkiler

Sıra bekleyen bazı vatandaşlar yaşanan gecikmelere tepki gösterdi. 26 yaşındaki Mert Biçici, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne şiddetli halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurduğunu belirterek, acil servis önünde yaşanan yoğunluğu şöyle anlattı: "Bu kadar sıra beklenir mi? Onlarca insan burada kuyrukta bekliyor. İçeriye baktığımda yarım saattir sıra ilerlemiyor. Yaklaşık bir saattir ayakta bekliyoruz".

Hastanelerdeki yoğunluk, kış döneminde bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdi.

