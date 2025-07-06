Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Olay, Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan Çınarlık Meydanı'ndaki çınar ağacından kopan büyük bir dalın 3 kişinin üzerine düşmesiyle gerçekleşti.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Düşen dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan Erdem U. (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ekipler, bölgeye şerit çekerek alana girişi kapattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.