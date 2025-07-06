DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.330.498,63 -0,63%

Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli Gölcük'te ağaçtan düşen dal sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri daha sonra öldü.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 18:17
Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Olay, Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan Çınarlık Meydanı'ndaki çınar ağacından kopan büyük bir dalın 3 kişinin üzerine düşmesiyle gerçekleşti.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Düşen dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan Erdem U. (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası ekipler, bölgeye şerit çekerek alana girişi kapattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Göynük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
2
Aydın Bozdoğan'da Tarım Alanında Yangın: Müdahale Sürüyor
3
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Samsun'da 1232 Sentetik Ecza Hapıyla Uyuşturucu Operasyonu
5
Mersin'de Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araçta 5 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Pençe-Kilit Harekatı'nda Metan Gazı Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
7
Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz