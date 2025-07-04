Kocaeli'de Ağaçlık Alanda Yangın Başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yangın Alarmı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikdağı bölgesindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın başladıktan sonra, olay yerine yapılan ihbar üzerine hızlıca itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler Alevlerle Mücadele Ediyor

Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, alevlere müdahale etmekte kararlı bir şekilde ilerliyor. Yangının sebebi ise henüz belirlenmedi.

Gelişmeleri takip etmekteyiz ve olay yerinden gelecek yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.