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Kocaeli'de Baba ve Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğul cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı. Olayın ayrıntıları merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 21:45
Kocaeli'de Baba ve Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Karamürsel'de Baba ve Oğul Cinayeti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Karamürsel Devlet Hastanesi'nin arkasında gerçekleşti. Dün yapılan saldırıda Mehmet Canımoğlu (60) ve Aykut Canımoğlu (30) silahla hayatını kaybetti.

Olay sonrası, İ.K. kaçma şüphesiyle arandığı sırada, Gölcük ilçesinde ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığımdaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

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