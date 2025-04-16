Kocaeli'de Balıkçılar, Av Yasaklarıyla Tekne ve Ağ Bakımına Başladı

Kocaeli Balıkçılar Bakım Moduna Geçti

Kocaeli'de balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasıyla birlikte tekne ve ağlarını onarmaya başladı. Karamürsel ilçesinde "gırgır" adını verdikleri balıkçı tekneleri, 15 Nisan'da başlayan av yasağından önce tuttukları son balıkları Ereğli Balık Hali'ne bıraktı.

Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılar, sezonun yorgunluğunu atmak adına bakım ve onarıma girdi. Balık komisyoncusu Şeref Üstbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon bol palamut avlandığını belirterek, "Hamsi ve istavritte sıkıntı yaşadık ama yine de iyi geçti. İnşallah önümüzdeki sezon da iyi olur. Bizim sezonumuz senenin 365 günü devam ediyor, küçük teknelerin tuttukları balıkları satışa çıkarıyoruz. Balık azlığından kaynaklı fiyatlarda ister istemez oynama olur." şeklinde konuştu.

Balıkçı Ali Kırgız ise sezonun yıl başına kadar bereketli geçtiğini aktararak, "İlk zamanlar özellikle Karadeniz'de palamut ve lüfer boldu, çinekop azdı." ifadelerini kullandı. Diğer bir balıkçı Hüseyin Yolcu da, bu sezon denizlerdeki çeşitliliği değerlendirerek, lüfer, istavrit, hamsi ve palamutun görülmesinin sevindirici olduğunu vurguladı.

Yolcu, avın yasaklandığını hatırlatarak, "Şimdi küçük teknelerin tuttuğu balıkları satacağım. Haliyle balık az olacağından fiyatlarda artış olur. Şu anda tezgahımda mezgit var ve onun da kilosunu 150 liradan satıyorum." dedi.

Kocaeli'de balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasıyla tekne ve ağlarını onarmaya başladı.

Kocaeli'de balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasıyla tekne ve ağlarını onarmaya başladı.