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Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Zanlı hâlâ kaçakta, polis arama başlattı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:18
Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı Olayı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olay, Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan, yanındaki T.L'ye (17) saldırarak bıçakla yaraladı.

Olayın Ardından Gelişmeler

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Saldırganın kaçış güzergahında, Yürüyüş Yolu mevkiinde, aynı gün içinde 3 kişinin daha bıçaklandığı yönünde bir ihbar geldi.

Yaralıların Durumu ve Polis Çalışmaları

Olaydan sonra çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, söz konusu bıçaklı saldırıları gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı.

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