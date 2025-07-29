Kocaeli'de Cankurtaranlar 167 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli'de Cankurtarma Başarısı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada toplam 167 kişiyi boğulmaktan kurtarmayı başardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için sıkı önlemler almaya devam ediyor.

En Fazla Kurtarma İşlemi Cebeci'de Gerçekleşti

KOSKEM'in 21-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği kurtarma operasyonlarında, en fazla müdahale Cebeci bölgesinde yapılarak 69 kişi kurtarıldı. Ardı sıra gelen Kumcağız bölgesinde de 54 vakaya müdahale edildi.

Diğer Bölgelerdeki Kurtarma Sayıları

Ek olarak, Kovanağzı'nda 3, Miço Kadınlar Plajı'nda 2, Kerpe'de 6, Sarısu'da 4, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 5, Ereğli Kumyalı'da 1, Bayramoğlu'nda 9 ve Darıca'da 11 kişiye müdahale edildi. Bu rakamlar, KOSKEM’in deniz güvenliğine yönelik özenli çalışmalarını göstermektedir.

Tatilcilere Uyarı

Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere deniz sezonunda can güvenliği için dikkatli olmaları, yasak bölgelerde yüzmemeleri ve acil bir durumda 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları konusunda çağrıda bulundu.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 167 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 167 kişiyi boğulmaktan kurtardı.