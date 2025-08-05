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Kocaeli'de Cankurtaranlar 97 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bir haftada 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Yaz sezonu boyunca 1199 hayat kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 12:30
Kocaeli'de Cankurtaranlar 97 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli'de Cankurtaranlar Hayat Kurtarıyor

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulmaların önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

İlgili ekipler, mavi bayraklı plajların da aralarında bulunduğu toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti veriyor. 28 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında, Cebeci'de 37, Kumcağız'da 30, Kerpe'de 8, Kovanağzı'nda 2, Seyrek'te 4, Sarısu'da 1, Bağırganlı'da 5, Karamürsel'de 3 ve Darıca'da 7 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Bu süre zarfında ayrıca 14 vatandaşa da ilk yardım hizmeti sunuldu. Yaz sezonunun başladığı 15 Haziran tarihinden bu yana, cankurtaranlar sahil bölgelerinde toplam 1199 kişinin hayatını kurtardı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

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