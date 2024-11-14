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Kocaeli'de Çatı Katında Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 40 yaşındaki bir adam yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:12
Kocaeli'de Çatı Katında Yangın: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trajik bir olay meydana geldi. Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın söndürüldükten sonra yapılan detaylı incelemede, evde yanmış bir erkek cesedine ulaşılması büyük üzüntü yarattı. İncelemeler sonucunda cesedin Muhammet Ali Alma'ya (40) ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Oğlunun acı haberiyle sarsılan baba Bahattin Alma, durumu ağırlaşarak fenalaştı ve sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı ve olayın nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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