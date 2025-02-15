Kocaeli'de Çatı Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çatı yangınında 1 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 20:15
Kocaeli'de Çatı Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Yangın Paniği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında meydana gelen yangın, kısa sürede paniğe neden oldu. Olay, Osmangazi Mahallesi Farabi Sokak'ta, belirlenemeyen bir nedenle evin çatısında çıktı.

Yangın Sırasında Yaşananlar

Alevlerin hızla büyümesiyle birlikte, yangın bitişikteki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. Olayın hemen ardından, durumun ciddiyetini fark eden mahalle sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İtfaiye Müdahalesi ve Hastaneye Kaldırma

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen bir kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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