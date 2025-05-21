Kocaeli'de Çerkes Sürgünü'nün 161. Yılı Kutlandı

Kocaeli'de Duygu Dolu Anma Etkinliği

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Programın ilk aşamasında, Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak, sürgünde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Yürüyüş ve Anma Töreni