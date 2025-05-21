Kocaeli'de Çerkes Sürgünü'nün 161. Yılı Kutlandı

Kocaeli'de Duygu Dolu Anma Etkinliği
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla bir anma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik, Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Programın ilk aşamasında, Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak, sürgünde yaşamını yitirenler için dualar edildi.
Yürüyüş ve Anma Töreni
Duaların ardından, katılımcılar Kafkas halklarının sürgün sonrası ulaştıkları Babalı sahiline yürüyüşe geçti. Burada, Kafkas Sürgünü Anıtı Katılımcılar, atalarının geçmişte karaya çıktıkları yer yakınındaki mağarayı da ziyaret ederek, 161 yıl önce kazınmış olabileceği düşünülen yazıları inceledi. Etkinlik gecesinde, ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde Nart ateşi'ni tutuşturarak nöbet tutmaya başladı. Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı. Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 161 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı. Ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturarak nöbet tuttu. Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı. Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 161 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı. Ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturarak nöbet tuttu.
Nart Ateşi Nöbeti
Katılımcılar, atalarının geçmişte karaya çıktıkları yer yakınındaki mağarayı da ziyaret ederek, 161 yıl önce kazınmış olabileceği düşünülen yazıları inceledi.
Etkinlik gecesinde, ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde Nart ateşi'ni tutuşturarak nöbet tutmaya başladı.
Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı. Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 161 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı. Ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturarak nöbet tuttu.
Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği yapıldı. Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 161 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı. Ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturarak nöbet tuttu.