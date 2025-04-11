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Kocaeli'de Çiftçilere Mısır Tohumu ve Gübre Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1500 çiftçiye mısır tohumu ve 3000 çiftçiye gübre desteği sağlayacak.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 17:13
Kocaeli'de Çiftçilere Mısır Tohumu ve Gübre Desteği

Kocaeli'de Çiftçilere Mısır Tohumu ve Gübre Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu ve 3000 üreticiye 1150 ton gübre dağıtma kararı aldı. Başkent İzmit'te, Akmeşe Tarım Kredi Kooperatifi'nde gerçekleşen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gıda güvenliğinin stratejik önemine değindi.

Gıda Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar

Büyükakın, her yıl yayımlanan dünya risk raporlarının gıda krizi riskini ilk 10 içinde gösterdiğini belirtti. "Bu durumu algılayamayanlar, günübirlik işlerle uğraşanlar ve yalnızca görüntü odaklı olanlar, yaptıklarımızın değerini anlayamaz." şeklinde konuştu. Başkan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Görünen köy kılavuz istemez; burada somut bir destek var, çiftçiler de bunu vakıf şekilde görüyor. Biz, çiftçimizin yanında durarak insanımıza kaynak sağlamayı hedefliyoruz."

Çiftçilere Ulaşılacak Destek Projeleri

2025 İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi dahilinde, 1500 çiftçiye %50 hibeli 70 ton mısır tohumu dağıtımı yapılacak. Ayrıca örtü altı sebze yetiştiricisi, meyve ve yem bitkisi üreticisi toplam 3000 çiftçiye 1150 ton gübre desteği verilecek.

Bu desteklerle birlikte 45,100 dekar tarım alanı desteklenmiş olacak ve proje maliyeti 40 milyon lira olarak belirlenecek. Tohum ve gübreler, 13 ayrı Tarım Kredi Kooperatifi'nde dağıtılacak. Çiftçiler, bilgilendirme SMS'leri aracılığıyla ürünlerini alabilecek.

Geçmiş Destek Projeleri

Büyükşehir Belediyesi, 2019 Nisan ve 2025 Nisan arasında 83 destekleme projesi gerçekleştirmiştir. Bu projeler kapsamında üreticilere yaklaşık 1 milyar lira değerinde destek sağlandı.

Tören sonrası çiftçiler, Başkan Büyükakın’a yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri hediye ederken, başarılı çiftçilere tohum ve gübre teslim edilerek, hatıra fotoğrafları çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu, 3 bin...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu, 3 bin üreticiye de 1150 ton gübre dağıtılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Akmeşe Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu, 3 bin...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 1500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 70 ton mısır tohumu, 3 bin üreticiye de 1150 ton gübre dağıtılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Akmeşe Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.

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