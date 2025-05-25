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Kocaeli'de Çiftler 25.05.2025'te Evlendi

Kocaeli'de çiftler, özel bir tarih olan 25.05.2025'i nikah günü olarak seçerek evliliklerini kutladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:45
Kocaeli'de Çiftler 25.05.2025'te Evlendi

Kocaeli'de evlilik tarihlerinin hatırlanması gereken bir özelliğe sahip olması için birçok çift, 25.05.2025 tarihini tercih etti. İzmit Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen törenlerde yoğunluk yaşandı.

Evliliğe ilk adımı atan Eda ve Seyfettin Keskin çifti, bu özel tarihi seçmiş olmanın mutluluğunu dile getirerek, bu günün hayatları için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Eda Keskin, bu tarihi seçmelerinde, eşinin doğum günü ile tarihin özel olmasının etkili olduğunu belirtti ve bu şekilde unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. Keskin, "Bizim için bu tarih net ve belirgin olduğu için bu gün mutlu bir başlangıç yaptık" şeklinde konuştu.

Kocaeli'de nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihinde evlendi.

Kocaeli'de nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihinde evlendi.

Kocaeli'de nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihinde evlendi.

Kocaeli'de nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler, 25.05.2025 tarihinde evlendi.

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