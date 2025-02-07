Kocaeli'de Cinayet Davası: 7 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de Cinayet Şüphelileri Yakalandı

Kocaeli'de bir kişinin öldürülüp gömülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Serdar Arslan'ın (44) kaybolmasıyla ilgili başvurunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından başlatıldı.

Kaybolma İddiaları ve Araç Bulundu

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Arslan'ın 20 Ocak tarihinde evinden çıkarak ormanlık alanda kaybolduğu belirlendi. Arslan'a ait, dini nikahlı eşinin üzerine kayıtlı araç ise Ümraniye Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Operasyon ve Gözaltılar

Polis ekipleri, operasyon düzenleyerek aracı Ümraniye'ye getiren Mahsun Ö. ve ona yardım eden 6 şüpheliyi İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Arslan'ın cesedi Başiskele'de bir bağ evinin yakınında gömülü olarak bulundu.

Cinayetin Ardındaki Gerçekler

Emniyet sorgularında, Mahsun Ö.'nün Arslan'ı eski ortağı olan ağabeyi Habil Ö.'nün yönlendirmesiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İlk tespitlere göre, Arslan'ın cesedi Mahsun Ö. ve bir diğer şüpheli tarafından bağ evinin yanına gömüldü. Daha sonra Mahsun Ö'nün, cesedi kireçleyip battaniye ile başka bir alana taşıyarak gömdüğü tespit edildi. Ayrıca battaniyenin yakıldığı ve bağ evindeki tüm kanıtların yok edilmek istendiği aktarıldı.

Hedefi Saptırmaya Çalıştılar

Gözaltına alınan şüphelilerden Habil Ö.'nün, Arslan'ın eşiyle sürekli irtibat kurarak, maktulün kaçtığı yönünde telkinlerde bulunarak dikkatleri saptırmaya çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.