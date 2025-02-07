DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Kocaeli'de Cinayet Davası: 7 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de kaybolan Serdar Arslan'ın cinayetiyle ilgili 7 şüpheli yakalandı. Cesedi ormanlık alanda gömülü bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:54
Kocaeli'de Cinayet Davası: 7 Şüpheli Gözaltında

Kocaeli'de Cinayet Şüphelileri Yakalandı

Kocaeli'de bir kişinin öldürülüp gömülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Serdar Arslan'ın (44) kaybolmasıyla ilgili başvurunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından başlatıldı.

Kaybolma İddiaları ve Araç Bulundu

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Arslan'ın 20 Ocak tarihinde evinden çıkarak ormanlık alanda kaybolduğu belirlendi. Arslan'a ait, dini nikahlı eşinin üzerine kayıtlı araç ise Ümraniye Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Operasyon ve Gözaltılar

Polis ekipleri, operasyon düzenleyerek aracı Ümraniye'ye getiren Mahsun Ö. ve ona yardım eden 6 şüpheliyi İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Arslan'ın cesedi Başiskele'de bir bağ evinin yakınında gömülü olarak bulundu.

Cinayetin Ardındaki Gerçekler

Emniyet sorgularında, Mahsun Ö.'nün Arslan'ı eski ortağı olan ağabeyi Habil Ö.'nün yönlendirmesiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İlk tespitlere göre, Arslan'ın cesedi Mahsun Ö. ve bir diğer şüpheli tarafından bağ evinin yanına gömüldü. Daha sonra Mahsun Ö'nün, cesedi kireçleyip battaniye ile başka bir alana taşıyarak gömdüğü tespit edildi. Ayrıca battaniyenin yakıldığı ve bağ evindeki tüm kanıtların yok edilmek istendiği aktarıldı.

Hedefi Saptırmaya Çalıştılar

Gözaltına alınan şüphelilerden Habil Ö.'nün, Arslan'ın eşiyle sürekli irtibat kurarak, maktulün kaçtığı yönünde telkinlerde bulunarak dikkatleri saptırmaya çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti
2
Edirne Valisi Sezer'den Güçlü Aile Yapısı İçin Sevgi ve Merhamet Vurgusu
3
AB'den UCM'ye Yaptırımlara Tepki: Adalet Çabaları Tehlikede
4
Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı: Eğitim ve Sanayi Buluştu
5
Yalova'da Kaldırımda Motosiklet Kullanan Sürücüye 22 Bin Lira Ceza
6
İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı
7
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini'yi Ziyaret Etti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!