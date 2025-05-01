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Kocaeli'de Deniz Sezonu 15 Haziran'da Başlıyor

Kocaeli, 15 Haziran'da 9 mavi bayraklı plaj ve 13 sahil bölgesinde deniz sezonunu açıyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:50
Kocaeli'de Deniz Sezonu 15 Haziran'da Başlıyor

Kocaeli'de Deniz Sezonu 15 Haziran'da Başlıyor

Kocaeli şehri, 9 mavi bayraklı plajı ve 13 sahil bölgesi ile 15 Haziran'da deniz sezonunu açıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl deniz sezonu, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) tarafından yürütülen çeşitli hazırlıklarla başlayacak.

Değerlendirme Toplantısı

KOSKEM, 2025 yılı deniz sezonuna yönelik bir değerlendirme toplantısı düzenleyerek, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini aldı. Toplantıda, hangi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının görev alacağı, katılımcı sayılarının belirlenmesi gibi önemli konular ele alındı.

Cankurtaran Eğitimi ve Hazırlıklar

Sezon boyunca cankurtaranlık hizmeti verecek uzman personel, öncelikle havuz çalışmalarında eğitim alacak. Cankurtaranlar, boğulma vakalarına karşı daha etkili olabilmek adına eğitim programlarına tabi tutulacak. Eğitim programları süresince, İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel ve Gölcük'teki yüzme havuzlarında kondisyon geliştirme ve kurtarma teknikleri öğrenecekler.

Haftanın 7 Günü Güvenli Hizmet

Deniz sezonu boyunca, Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajında ve toplamda 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti sunulacak. İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, 2005 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttükleri cankurtaranlık projeleri sayesinde vatandaşların güvenli bir tatil geçirmesi için gerekli önlemleri aldıklarını aktardı.

Geçen Yılın Başarısı

Geçtiğimiz deniz sezonunda KOSKEM ekipleri, 13 bölgede 265 kişilik bir ekiple toplamda 2 bin 238 kişiyi boğulmaktan kurtarmıştı. Bu başarı, KOSKEM'in deniz güvenliği konusundaki kararlılığını ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin 9 mavi bayraklı plajı ile 13 sahil bölgesinde deniz sezonu 15 Haziran'da açılacak....

Kocaeli'nin 9 mavi bayraklı plajı ile 13 sahil bölgesinde deniz sezonu 15 Haziran'da açılacak. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezince (KOSKEM), 2025 yılı deniz sezonuna yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

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