Kocaeli'de dev operasyon: Asfalt silindirinde 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan tırdaki asfalt silindirinde gizli bölmelerde 102 kg metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:46
TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda gizli bölmeler ortaya çıkarıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bugün TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine bir tırı kontrol noktasında durdurdu.

Yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine asfalt silindir makinesi üzerinde inceleme başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, makinenin içine özel olarak hazırlanmış bölmelere zulalanmış halde 100 paket halinde toplam 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanıp adli makamlara sevk edilmek üzere işlemler sürdürülüyor.

