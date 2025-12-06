Kocaeli'de dev operasyon: Asfalt silindirinde 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli'de dev operasyon: Asfalt silindirinde 102 kilogram metamfetamin bulundu
TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda gizli bölmeler ortaya çıkarıldı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bugün TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine bir tırı kontrol noktasında durdurdu.
Yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine asfalt silindir makinesi üzerinde inceleme başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, makinenin içine özel olarak hazırlanmış bölmelere zulalanmış halde 100 paket halinde toplam 102 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanıp adli makamlara sevk edilmek üzere işlemler sürdürülüyor.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE TEM OTOYOLU’NDA DURDURULAN BİR TIRIN ÜZERİNDEKİ ASFALT SİLİNDİRİNDE YAPILAN ARAMADA 100 PAKET HALİNDE TOPLAM 102 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.