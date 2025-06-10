Kocaeli'de Devrilen Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Kocaeli'de Tır Devrildi: Bir Ölü, Üç Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen feci kaza, tır sürücüsü Hakan Sakar'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Karpuz yüklü 81 ACL 470 plakalı tır, Balçık Mahallesi Vali Muammer Güler Bulvarı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Tepeören kavşağında devrildi.

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde, tırın sürücüsü Hakan Sakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tırın içinde sıkışan E.D, H.B. ve F.D. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı güzergahında trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Yetkililerin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen karpuz yüklü tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen karpuz yüklü tırın sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.