Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 7 Yaralı, 3 Taburcu

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 3'ü tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Olayın Detayları

Patlama, 5 katlı apartmanın dördüncü katında gerçekleşti. Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Ş.B.S. (25) ile çocuklar B.G.S (8), A.T.S. (4) ve misafir N.I. (6) hastanelerde tedavi altına alındı.

Hayatını Kaybeden Kişi

Patlama sırasında molozların altında kalarak ağır yaralanan Günay Ergen (65), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluşurken, çevredeki 3 bina da zarar gördü.

Hasar Tespit Çalışmaları

Patlamanın ardından binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araçta da hasar meydana geldi. Olay, çevrede büyük bir paniğe yol açtı ve yetkililer hasar tespit çalışmaları için bölgeye intikal etti.