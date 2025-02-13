Kocaeli'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin 559 Lira Ceza Uygulandı

Kocaeli'de Trafik Güvenliği Tehlikeye Düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, drift atarak trafiği tehlikeye atan bir sürücüye, 48,559 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilgili ekipler, sosyal medyada yayılan drift atma görüntüleri üzerine hemen harekete geçti.

Adli Tahkikat Başlatıldı

Kimliği tespit edilen sürücü, drift atmasının yanı sıra sürücü belgesini ibraz etmediği için toplam 48,559 lira ceza ile cezalandırıldı. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat süreci başlatıldı.

Yapılan işlemler sonucunda sürücünün belgesine 2 ay süreyle el konulurken, polis ekipleri aracı sahibine teslim etti.