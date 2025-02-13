DOLAR
36,09 -0,08%
EURO
37,85 -0,13%
ALTIN
3.398,24 0%
BITCOIN
3.482.412,54 -0,4%

Kocaeli'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin 559 Lira Ceza Uygulandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde drift atan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesilerek adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:59
Kocaeli'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin 559 Lira Ceza Uygulandı

Kocaeli'de Trafik Güvenliği Tehlikeye Düştü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, drift atarak trafiği tehlikeye atan bir sürücüye, 48,559 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilgili ekipler, sosyal medyada yayılan drift atma görüntüleri üzerine hemen harekete geçti.

Adli Tahkikat Başlatıldı

Kimliği tespit edilen sürücü, drift atmasının yanı sıra sürücü belgesini ibraz etmediği için toplam 48,559 lira ceza ile cezalandırıldı. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat süreci başlatıldı.

Yapılan işlemler sonucunda sürücünün belgesine 2 ay süreyle el konulurken, polis ekipleri aracı sahibine teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
14 Şubat 2025 Gündemi: Siyasi Görüşmelerden Ekonomik Açıklamalar ve Spor Müsabakaları
2
Kocaeli'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin 559 Lira Ceza Uygulandı
3
Beytüşşebap'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Burdur'da Ağabey Kardeşleri Tarafından Öldürüldü İddiasıyla Yargı Başladı
5
Bursa İnegöl'deki Trafik Kazasında 2 Yaralı
6
Prof. Dr. Gürsu: Ege Denizi'ndeki Sismik Aktivite Marmaris'te Tsunami Riskini Azaltıyor
7
Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: Bir Zanlı Tutuklandı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi