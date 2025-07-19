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Kocaeli'de Eşini Tüfekle Öldüren Kadın Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, eşiyle tartışan kadın, tüfekle eşini vurarak öldürdü ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 19:59
Kocaeli'de Eşini Tüfekle Öldüren Kadın Tutuklandı

Kocaeli'de Eşini Vuran Kadın Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, F.O. adlı bir kadın, tartıştığı eşi Ş.O.'yu tüfekle vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olay, Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak'ta sabah saatlerinde gerçekleşti. İkilinin tartışmasının nedeni henüz bilinmemekle birlikte, artırılan gerginlik sonrası F.O., evde bulunan tüfeği ateşledi.

Olayın hemen ardından, sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine hızlıca bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yapılan kontrolde Ş.O.'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ş.O.'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak F.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan F.O.'nun ifadesinde olayın nedenini açıklamaması dikkat çekti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü. Olay, Alikahya Fatih...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü. Olay, Alikahya Fatih Mahallesi’nde çiftin yaşadığı evde gerçekleşti.

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