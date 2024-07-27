Kocaeli'de Eski Eşine Tabancayla Saldırdı: Bir Ölü

Kocaeli'de Şok Eden Cinayet

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren bir adamın ardından olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, trajik durumu tespit etti.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşanan olayda, eski eşine gelen Mustafa Y. (47), kapıyı açan oğlu Vedat Y'yi bacağından vurduktan sonra balkondaki eski eşi Sözen T'ye ateş açtı.

Olay Sonrası Gelişmeler

, ardından saldırıya uğrayan oğlu Vedat Y. ile boğuştuğu sırada kendisi de yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sözen T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Mustafa Y. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, yaralanan oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.