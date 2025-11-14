Kocaeli'de FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de FETÖ'den aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı
Gölcük'te düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.
Operasyon sonucu, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
