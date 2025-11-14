Kocaeli'de FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma ve JASAT ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:39
İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti.

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

